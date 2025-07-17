Россиянин поджег дом соседей вместе с находившимися внутри супругами и их внуком

В Копейске 55-летний местный житель поджег дом соседей, когда внутри него находились супруги и их внук. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 16 июля на улице Щура. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дом соседей — супругов в возрасте 61 и 63 лет и их 13-летнего внука. Причиной его поступка стали личные неприязненные отношения. Потерпевшие смогли самостоятельно выбраться из горящего здания, что помешало злоумышленнику довести преступление до конца.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Предварительный ущерб оценивается в 1 млн рублей. В настоящее время проводятся судебные экспертизы, сотрудники правоохранительных органов занимаются закреплением доказательной базы.

Ранее мужчина поссорился с подростком в Омской области и поджег его дом.