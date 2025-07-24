В Ингушетии отец таскал маленького сына по каменистым тропам головой вниз

Кадр из видео/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жителя Ингушетии засняли, когда он ходил по каменистым тропам с младенцем. Об этом сообщает Mash Gor.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, как мужчина несет ребенка головой вниз, удерживая его только за одну ногу. При этом они следуют по каменистой тропе, на одном из кадров родитель едва не падает в воду вместе с сыном. Помимо этого мальчика купают в горной реке.

По данным «Сапа», увидев видео в соцсетях, местные жители стали массово жаловаться на материал детскому омбудсмену Зареме Чехкиевой.

Сама Чехкиева рассказала, что проведет личную беседу с родителями о недопустимости подобных действий. Помимо этого, она выяснит мотивы родителя. Совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних будет проведена проверка.

До этого в Адыгее суд вынес приговор родителям, которые истязали дочь. Мать постоянно избивала ребенка, который получал серьезные травмы и в один из дней после издевательств перестал дышать. Ее приговорили к 13 годам лишения свободы. Отец получил три года и четыре месяца.

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