Два сотрудника РЖД погибли в результате ночной атаки БПЛА на Сочи

РЖД: два сотрудника компании погибли при ночной атаке дронов ВСУ на Сочи

В результате ночной атаки БПЛА на Сочи погибли два сотрудника поездной бригады ФПК (дочерняя компания ОАО «РЖД»), сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что всего пострадали пять работников поездной бригады ФПК, которые ехали после рейса к месту отдыха на автомобиле. Два человека получили смертельные ранения, трое сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, говорится в сообщении РЖД.

В компании отметили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон, один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта.

По словам очевидцев, в небе были вспышки и гул моторов, работала сирена воздушной тревоги. Особенно напряженная ситуация сложилась в Адлере: местных жителей и отдыхающих в отелях просили срочно спуститься в укрытия и на подземные парковки.

Ранее в Сочи на видео попали обломки дрона, которые упали на дорогу, ведущую на Новый Адлерский мост.