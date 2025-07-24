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Мужчинам рассказали о возрастных изменениях, на которые стоит обратить внимание

Врач Шевердина: старение у мужчин развивается скачкообразно
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Старение у мужчин редко развивается плавно, чаще — скачками. Существуют признаки возрастных изменений, на которые стоит обратить внимание. О них в интервью РИАМО рассказала эксперт в области косметологических разработок компании Impulse Device Алена Шевердина.

Как отмечала в беседе с газетой «Известия» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова, особую опасность для кожи представляет гликация коллагена — белка, отвечающего за упругость, эластичность и молодость кожи. По ее словам, к этому может привести употребление зажаренных блюд, а также избыточного количества сахара.

Первое, на что стоит обратить внимание мужчинам — отеки под глазами, предупредила Шевердина.

«Это не просто усталость. Это говорит о нарушении лимфотока, проблемах с печенью или почками, а иногда — о хроническом стрессе», — сказала специалист.

Кроме того, следует присмотреться к изменению цвета кожи. Если она стала серой и тусклой — причина может быть в дефиците антиоксидантов, продолжила эксперт. Не стоит игнорировать и нарушение осанки, в том числе из-за сидячей работы, появление морщин, которым способствуют курение, стрессы и недосып, а также резкий набор веса, говорящий о метаболических нарушениях, инсулинорезистентности или сердечно-сосудистых заболеваниях.

До этого Шевердина дала советы мужчинам старше 40 лет по уходу за собой. По ее словам, хотя бы раз в неделю следует физически расслабляться, например сходить в сауну или к массажисту. Также важно следить за кожей лица, освоив домашние LED-гаджеты, снижающие отечность и улучшающие микроциркуляцию.

Ранее врач рассказала, как женщинам отсрочить старение.

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