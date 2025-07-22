Врач рассказала, как женщинам отсрочить старение

La Razon: переход на ЗОЖ после 40 лет помогает замедлить старение у женщин

Начало здорового образа жизни после 40 лет может отсрочить старение организма у женщин. Об этом диетолог Барбара Мунар заявила в беседе с изданием La Razon.

По словам специалиста, лишь 20% процессов старения определяются генетикой, тогда как оставшиеся 80% зависят от образа жизни: питания, физической активности, качества сна, уровня стресса, качества общения с окружающими и самооценки.

Мунар подчеркнула, что женское старение отличается от мужского.

«У женщин есть преимущество — Х-хромосомы содержат больше генов, отвечающих за восстановление клеток и защиту от заболеваний. Эстрогены (женские половые гормоны) в течение значительной части жизни играют роль «защитников». Кроме того, женщины, как правило, лучше заботятся о себе», — уточнила диетолог.

Врач объяснила, что после 40 лет в организме происходят значительные изменения: снижается уровень гормонов, замедляется метаболизм, меняется распределение жира и сокращается мышечная масса. Именно в этот период, по словам диетолога, особенно важно пересмотреть образ жизни — не в ответ на возрастной кризис, а как возможность укрепить здоровье на годы вперед.

Доктор Мунар рекомендовала женщинам старше 40 уделять особое внимание рациону: увеличить потребление белка для поддержания мышц и полезных жиров для регуляции гормонального фона и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также эксперт посоветовала ограничить сладкое для стабилизации уровня глюкозы, отдавая предпочтение фруктам, овощам и крупам.

«Хорошая новость заключается в том, что при разумном подходе результаты становятся заметными быстро», — заключила доктор Мунар.

Ранее был назван возраст, после которого обмен веществ замедляется.