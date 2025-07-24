Российским дачникам раскрыли секрет приготовления «эликсира плодородия»

Натуральное удобрение из крапивы может заменить большую часть современных препаратов – по мнению специалистов, для дачных растений это настоящий эликсир плодородия. В составе приготовленного на основе крапивы настоя содержится целый комплекс микроэлементов, которые способствуют здоровому развитию садовых культур, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Настой крапивы – это комплексное органическое удобрение, которое в результате брожения вырабатывает полезные вещества. Корни растений легко их усваивают, в том числе азот, который критически важен для них в первой половине вегетации. Также в таком настое много калия, важного для цветения и плодоношения, фосфора, кальция, магния, железа и массы других микроэлементов и витаминов.

Эксперты советуют использовать для приготовления удобрения только молодую крапиву, растущую в экологически чистых местах вдали от дорог. С собирать нужно стебли с листьями, срезая верхнюю треть растений. Затем крапиву нужно подвялить на солнце несколько часов, не пересушивая, и измельчить на кусочки по 10-20 см – это ускорит процесс ферментации.

Измельченную крапиву нужно поместить в тару на половину или две трети объема, залить чистой, нехлорированной водой, оставив сверху 10-15 см для пены, которая образуется при брожении. Ускорить брожение можно с помощью добавок – например, 50-100 г старого варенья, меда или сахара, растворенные в теплой воде. Емкость с крапивой и водой, неплотно накрытую сеткой, нужно оставить в теплом, солнечном месте при температуре около +20 градусов. Формирование обильной пены на поверхности темно-бурой жидкости является признаком готовности настоя.

Готовое удобрение применяют для корневой подкормки овощных культур (огурцы, кабачки, томаты, капуста и прочие) и рассады в расчете: одна часть настоя на 10 частей воды (например 1 литр настоя на 10 литров воды). Для внекорневой подкормки делают более слабый раствор: одна часть настоя на 20 частей воды (1:20). Если рассада очень молодая и нежная, то начинать лучше с еще более слабой концентрации – 1:25 или 1:30.

Напомним, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого предупредила, что применение органических удобрений, таких как навоз, компост или птичий помет, бывает рискованным. Так, если удобрение свежее и получено от больных животных, то употребление в пищу немытых овощей и зелени, выращенных на таких удобрениях, может привести к кишечным инфекциям и паразитарным заболеваниям. Особую опасность представляют удобрения, полученные от животных с неконтролируемым рационом. Например, в птичьем помете могут накапливаться антибиотики и тяжелые металлы, которые затем попадают в растения.

Ранее дачников предупредили о штрафах за неправильное хранение удобрений.