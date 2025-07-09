На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российских дачников предупредили об опасности «натуральных» удобрений

Эксперт Золотарева: удобрения от животных с неконтролируемым рационом очень опасны
true
true
true
close
Shutterstock/Singkham

Применение органических удобрений, таких как навоз, компост или птичий помет, часто воспринимается как безопасная альтернатива «химии». Однако существуют определенные риски, связанные с их использованием, если не знать правил его подготовки, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Неправильное хранение и использование навоза или компоста повышает риск заражения почвы и сельскохозяйственных культур. Если удобрение свежее и получено от больных животных, то употребление в пищу немытых овощей и зелени, выращенных на таких удобрениях, может привести к кишечным инфекциям и паразитарным заболеваниям. Необработанные органические удобрения могут содержать патогенные микроорганизмы, включая бактерии Salmonella, E. coli, Listeria, а также яйца гельминтов. Например, в навозе крупного рогатого скота и свиней могут сохраняться опасные бактерии до нескольких месяцев. В условиях российского климата, особенно в теплый период, эти микроорганизмы не только выживают, но и активно размножаются», — предупредила эксперт.

Особую опасность представляют удобрения, полученные от животных с неконтролируемым рационом. Например, в птичьем помете могут накапливаться антибиотики и тяжелые металлы, которые затем попадают в растения.

«Именно поэтому в почву важно вносить навоз, прошедший правильное компостирование, тогда основная масса жизнеспособных семян сорных растений и болезнетворных микроорганизмов погибнет, а удобрение станет безопасным для использования», — отметила она.

Для минимизации рисков рекомендуется использовать только сертифицированные органические удобрения, прошедшие термическую обработку или ферментацию. Альтернативой может стать применение современных биопрепаратов на основе штаммов полезных микроорганизмов, которые подавляют патогенную микрофлору.

«Важно учитывать, что даже «натуральные» удобрения требуют ответственного подхода. Неправильное их применение может нанести вред не только здоровью, но и окружающей среде, способствуя распространению устойчивых к антибиотикам бактерий», — резюмировала она.

Ранее дачников предупредили, с какими заболеваниями опасно работать в огороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами