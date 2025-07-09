Российских дачников предупредили об опасности «натуральных» удобрений

Применение органических удобрений, таких как навоз, компост или птичий помет, часто воспринимается как безопасная альтернатива «химии». Однако существуют определенные риски, связанные с их использованием, если не знать правил его подготовки, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Неправильное хранение и использование навоза или компоста повышает риск заражения почвы и сельскохозяйственных культур. Если удобрение свежее и получено от больных животных, то употребление в пищу немытых овощей и зелени, выращенных на таких удобрениях, может привести к кишечным инфекциям и паразитарным заболеваниям. Необработанные органические удобрения могут содержать патогенные микроорганизмы, включая бактерии Salmonella, E. coli, Listeria, а также яйца гельминтов. Например, в навозе крупного рогатого скота и свиней могут сохраняться опасные бактерии до нескольких месяцев. В условиях российского климата, особенно в теплый период, эти микроорганизмы не только выживают, но и активно размножаются», — предупредила эксперт.

Особую опасность представляют удобрения, полученные от животных с неконтролируемым рационом. Например, в птичьем помете могут накапливаться антибиотики и тяжелые металлы, которые затем попадают в растения.

«Именно поэтому в почву важно вносить навоз, прошедший правильное компостирование, тогда основная масса жизнеспособных семян сорных растений и болезнетворных микроорганизмов погибнет, а удобрение станет безопасным для использования», — отметила она.

Для минимизации рисков рекомендуется использовать только сертифицированные органические удобрения, прошедшие термическую обработку или ферментацию. Альтернативой может стать применение современных биопрепаратов на основе штаммов полезных микроорганизмов, которые подавляют патогенную микрофлору.

«Важно учитывать, что даже «натуральные» удобрения требуют ответственного подхода. Неправильное их применение может нанести вред не только здоровью, но и окружающей среде, способствуя распространению устойчивых к антибиотикам бактерий», — резюмировала она.

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