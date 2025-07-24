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Родственников детей, надругавшихся над девочкой под Калугой, выдворят из России

Родственников детей, надругавшихся над девочкой под Калугой, выдворят из РФ
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Родители детей, которые надругались над девочкой в Калужской области, покинут территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Как рассказали в ведомстве, на данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нахождения родственников мальчиков на территории РФ. Некоторых из них уже привлекли к административной ответственности по статьям, которые предусматривают выдворение.

«В отношении них также будут установлены ограничения на въезд в Россию в будущем», – сообщается в публикации.

Процедура депортации сразу не затронет только тех, в отношении кого будет принято решение об установлении процессуального статуса в рамках расследования дела.

Сейчас дети находятся в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Их родители – в Центре содержания иностранцев.

Об инциденте рассказал глава региона Владислав Шапша. По предварительным данным, мальчики в возрасте девяти и 11 лет надругались над девочкой из Боровского района.

Ранее несколько граждан Азербайджана выдворили из РФ после задержаний.

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