Звездный остеопат тайно снял около 2000 клиенток на приеме и получил срок

Британского остеопата, принимавшего у себя знаменитостей, уличили в съемках женщин на приемах и в общественных местах. Об этом сообщает Sky News.

О деятельности мужчины стало известно после того, как один из прохожих обратился в полицию и заявил о странном мужчине, который сидел на заднем сиденье припаркованной около университетского общежития машины.

При осмотре выяснилось, что при себе у мужчины был телескоп и камера, которая снимала студентов внутри здания.

«После ареста сотрудники полиции обнаружили тысячи фотографий и видеозаписей на устройствах, оказавшихся у него», – сообщается в публикации.

Оказалось, женщин снимал известный в Лондоне 64-летний остеопат Торбен Стиг Херсборг. На приеме у мужчины бывали спортсмены и актеры.

По данным полиции, за 12 лет в своей клинике он тайно снял около двух тысяч женщин. Также Херсборг фотографировал незнакомок на пляжах или когда они ожидали транспорт на остановках.

Суд приговорил остеопата к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.

Ранее в Германии женщина снимала видео непристойного характера со своими детьми.