Поверившая аферистам школьница взломала болгаркой сейф и отдала им 10,5 млн рублей

17-летняя жительница Магнитогорска поверила аферистам и вскрыла домашний сейф с миллионами рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Девушке позвонили якобы из службы доставки цветов и рассказали о заказанном на ее имя букете. Чтобы получить желаемое, школьница продиктовала код из сообщения.

Позже «сотрудник Роскомнадзора» убедил ее в том, что кто-то получил доступ к ее профилю на «Госуслугах», и теперь этот человек может отправить деньги семьи на иностранный счет.

Затем лжесотрудник правоохранительных органов потребовал, чтобы девушка задекларировала средства, которые есть дома. Для этого школьница включила видео-трансляцию, на которой мошенник заметил сейф.

«При помощи болгарки 17-летняя жительница города спилила замок на двери сейфа и взяла имеющиеся там 10 миллионов 500 тысяч рублей. Далее собеседник назвал время, в которое приедет курьер, и отключился», – сообщается в публикации.

Пострадавшая передала деньги курьеру, назвав кодовое слово «тюльпан». Позже о ситуации узнал ее 49-летний отец и обратился в полицию.

Ранее петербурженка поверила в декларацию накоплений и отдала аферистам более 9 млн рублей.