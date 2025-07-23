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Петербурженка поверила в декларацию накоплений и отдала аферистам более 9 млн рублей

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 9 млн рублей из накоплений
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Пенсионерка из Петербурга передала мошенникам более девяти миллионов рублей, поверив их уговорам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой женщины, аферисты представились сотрудниками специальных служб. Неизвестные убедили пенсионерку в необходимости задекларировать свои сбережения, которые могли украсть некие злоумышленники.

«Пожилая женщина поверила мошенникам и передала им через курьера несколькими долями 9 325 000 рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего молодого человека, который живет в Петербурге.

Предположительно, во всех случаях он забирал у пенсионерки деньги. В полиции не исключают, что он причастен и к другим эпизодам преступной деятельности.

Ранее московский пенсионер поверил в утечку данных и отдал мошенникам 35 млн рублей.

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