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В России предложили временно перемещать в спецшколы участвующих в травле детей

«Ведомости»: участвующих в травле детей предложили перемещать в спецшколы
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Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили временно отправлять в учебно-воспитательную специальную школу тех детей, которые часто участвовали в травле и применяли физическое насилие по отношению к другим детям. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием законопроекта о противодействии буллингу в школах.

Для применения такой меры необходимо согласование родителей, а также соответствующее заключение центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Спецшколы, куда направят детей, могут находиться в ведении Минпросвещения или органов власти регионов России. Точное время пребывания детей в таких учреждениях в документе не указано.

С со сложными детьми, как следует из текста законопроекта, могут также провести профилактическую работу по решению региональной комиссий по делам детей. Специалисты помогут ребенку научиться без негатива общаться со сверстниками и корректировать свое поведение.

Ранее психолог рассказала, как эффективно бороться с детским буллингом.

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