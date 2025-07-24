Врач оценила тренд на приготовление еды с грудным молоком

Тренд на использование грудного молока в кулинарии, в том числе блинов, вызывает немало вопросов. Об этом Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Грудное молоко — уникальная жидкость, содержащая большое количество иммуноглобулинов, поскольку у младенцев еще нет собственной иммунной системы и они используют иммунную память, накопленную матерью и переданную через поколения. Эти антитела помогают ребенку противостоять вирусам, бактериям и аллергенам, позволяя адекватно реагировать на агрессивную внешнюю среду после рождения», — отметила Соломатина.

Врач уточнила, что для взрослых оно не представляет опасности, если употреблять его в маленьких количествах. Однако, по ее словам, при этом важно учитывать, кипятится ли молоко, потому что термическая обработка влияет на его полезные свойства. Она отметила, что появившийся тренд со временем исчезнет, хотя такое молоко и немного полезнее, чем магазинное.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Абраменко до этого рассказала «Газете.Ru», что грудное вскармливание (ГВ) чрезвычайно полезно как для ребенка, так и для матери. Однако со временем его нужно заканчивать, вводя в рацион ребенка прикорм.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ планирует увеличить показатель грудного вскармливания до 95%.