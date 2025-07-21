На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минздрав РФ планирует увеличить показатель грудного вскармливания до 95%

Минздрав: детей кормят грудью только 43% россиянок
true
true
true
close
Shutterstock

Лишь 43% матерей в России допускают грудное вскармливание своих детей до одного года, при этом Минздрав РФ намерен увеличить этот показатель до 90-95%. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Рафаэль Шавалиев, пишет ТАСС.

«Мы понимаем, что половина наших детей, конечно же, не получают полноценного грудного вскармливания, а нам бы хотелось до 90-95% довести, оставить только те противопоказания, которые всем известны»‎, — сказал он.

Шавалиев отметил, что будущие мамы должны быть максимально заинтересованы в естественном вскармливании и следить за своим питанием, поскольку во многом от него зависит здоровье ребенка.

До этого израильские ученые из Университета имени Бен-Гуриона совместно с коллегами из других стран выяснили, что длительное и исключительно грудное вскармливание значительно снижает вероятность задержек в неврологическом развитии. Команда проанализировала данные более 570 тыс. детей из национальной системы здравоохранения Израиля с 2014 по 2020 год.

Результаты показали, что у младенцев, получавших грудное вскармливание в течение шести месяцев и больше вероятность задержек в языковом и моторном развитии была на 27% ниже, если их кормили только грудным молоком, и на 14% ниже при смешанном режиме питания по сравнения с теми, кого кормили грудью менее полугода или не кормили вовсе.

Ранее ученые узнали, что грудное вскармливание снижает риск заболевания ребенка астмой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами