Таиланд заявил, что Камбоджа установила противопехотные мины у границы

Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин на территории королевства у таиландско-камбоджийской границы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте таиландского МИД.

Согласно информации ведомства, 16 июля в районе Чонг-Бок провинции Убонратчатхани трое солдат 6021-й пехотной роты Таиланда, проводя плановое патрулирование по установленному маршруту, наступили на мину. Расследование показало, что это были противопехотные мины, не применявшиеся и не хранившиеся в королевстве, и были установлены недавно.

«Оценки и сопутствующие доказательства, обнаруженные компетентными органами безопасности, указывают на то, что установка этих мин являлась грубым нарушением международного права. Правительство Королевства Таиланд самым решительным образом осуждает применение противопехотных мин», — сказано в заявлении.

Таиланд также призвал Камбоджу к сотрудничеству в разминировании вдоль границы в соответствии с двусторонним соглашением правительств двух стран.

Утром субботы, 28 мая, во взаимно оговоренной нейтральной зоне на спорном участке границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар произошло военное столкновение между военнослужащими сухопутных войск двух стран. Боестолкновение продлилось десять минут, в результате один камбоджийский военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее россиян призвали воздержаться от посещения протестов в Бангкоке.