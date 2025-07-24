После пропажи самолета с пассажирами в Приамурье завели уголовное дело

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела после пропажи пассажирского самолета Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Хабаровск — Тында.

Уголовное дело возбуждено Тындинским следственным отделом на транспорте. По данным ведомства, расследование ведется по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна

Следователи и криминалисты уже приступили к комплексу необходимых следственных действий. Поиски пропавшего самолета и установление обстоятельств инцидента продолжаются.

Самолет авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и внезапно пропал с радаров. По данным Telegram-канала SHOT, на борту находилось 46 человек. Связь с бортом прервалась в нескольких километрах от Тынды — последнего аэропорта маршрута.

Судьба самолета пока остается неизвестной. Оперативные службы продолжают работу, а на место предполагаемой пропажи борта выдвинулись спасатели.

Ранее самолет экстренно приземлился из-за пассажирки, съевшей креветки.