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После пропажи самолета с пассажирами в Приамурье завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело из-за пропажи самолета Ан-24 в Приамурье
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В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела после пропажи пассажирского самолета Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту ХабаровскТында.

Уголовное дело возбуждено Тындинским следственным отделом на транспорте. По данным ведомства, расследование ведется по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна

Следователи и криминалисты уже приступили к комплексу необходимых следственных действий. Поиски пропавшего самолета и установление обстоятельств инцидента продолжаются.

Самолет авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и внезапно пропал с радаров. По данным Telegram-канала SHOT, на борту находилось 46 человек. Связь с бортом прервалась в нескольких километрах от Тынды — последнего аэропорта маршрута.

Судьба самолета пока остается неизвестной. Оперативные службы продолжают работу, а на место предполагаемой пропажи борта выдвинулись спасатели.

Ранее самолет экстренно приземлился из-за пассажирки, съевшей креветки.

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