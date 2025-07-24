Подростками, разгромившими могилы в Снежинске, занялись психологи

С подростками, устроившими погром на кладбище Снежинска, работают психологи

В Челябинской области после акта вандализма на кладбище в поселке Ближний Береговой с семьями причастных подростков начали работу специалисты социальных служб и психологи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Снежинска.

По информации ведомства, главной задачей специалистов сейчас является поиск причин случившегося и проведение профилактических мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем. Власти также планируют усилить охрану кладбища.

Глава города Андрей Пульников пообещал лично контролировать ситуацию. В ближайшие недели планируется установить охрану на территории погоста. Также он договорился о встрече с жителями поселка — встреча запланирована на ближайшие две недели.

Полиция установила личности подростков, устроивших погром на кладбище, накануне. Как уточняется, вандалами оказались местные несовершеннолетние. По данному факту продолжается дальнейшая проверка.

Ранее девушка устроила погром на Аллее Славы в Петербурге.