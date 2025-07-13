Девушка устроила погром на Аллее Славы в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга полиция разыскивает девушку, которая в ночь на 11 июля разгромила Аллею Славы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Выборгский район».

Инцидент произошел в Парголово, на аллею в честь городов воинской славы Северо-Западного федерального округа пришла неизвестная девушка и сорвала несколько мемориальных табличек. Очевидцы сообщили о произошедшем в экстренные службы, но к приезду полиции злоумышленница скрылась.

По данным 78.ru, с места происшествия изъяты фрагменты табличек. Возбуждено уголовное дело о вандализме. Личность девушки устанавливается, ей может грозить штраф или арест на срок до трех месяцев.

До этого в Петербурге неизвестный черной краской испортил стенды фотовыставки под открытым небом «Эмоции Победы», установленные на Малой Конюшенной в честь 80-летия Победы. Злоумышленник решил написать признание в любви прямо на плакатах, посвященных Великой Отечественной войне. Краской он нанес буквы прямо поверх изображений.

Ранее в Карелии вандалы испортили военный мемориал.