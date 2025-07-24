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Психолог объяснил, почему молодежь полюбила досуг пожилых

Психолог Никулин: молодежь полюбила досуг пожилых из-за тяги к новому
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CarlosBarquero/Shutterstock/FOTODOM

Молодые люди начали интересоваться досугом старших поколений из-за тяги к новым впечатлениям. Об этом «Москве 24» рассказал психолог Константин Никулин.

«Сейчас ребенок чуть ли не рождается с телефоном в руке, а для старших поколений такие устройства были фантастикой. Когда вокруг так много благ и развлечений, становится сложнее удивить самого себя, но при этом очень хочется испытать новые эмоции. Молодежь чувствует новизну, отказываясь от чего-то привычного и сталкиваясь с условиями другого времени», — отметил эксперт.

По его словам, в связи с этим они ищут новые варианты, включая санатории, деревни, монастыри. Он уточнил, что такой отдых особенно популярен среди миллениалов, которые иногда чувствуют себя «старыми» от накопившейся усталости. В связи с этим они могут вспоминать о детстве, например, о поездках в загородные лагеря. Чтобы сбалансировать свою жизнь, Никулин посоветовал убрать из нее сверхнагрузку и не ставить перед собой невыполнимые задачи.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные заказы на лето и выяснил, в каких городах россияне планируют отдыхать в санаториях. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. Оказалось, что подобные объекты размещения становятся популярнее: количество бронирований за год выросло почти в полтора раза — на 44%.

Ранее досуг в Москве назвали доступным и разнообразным.

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