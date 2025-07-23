Досуг в Москве назвали доступным и разнообразным

Различные сезонные проекты делают досуг в Москве разнообразным и доступным, заявила агентству городских новостей «Москва» педагог-психолог городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Наталья Паршина.

Она отметила, что формат отдыха в столице сильно изменился в последние годы.

«Все больше горожан выбирают прогулки в парках, открытые кинопоказы, фестивали, занятия спортом на свежем воздухе», — сказала она.

По словам Паршиной, разнообразие досуга положительно влияет на москвичей.

«Уютные и атмосферные общественные пространства дарят заряд бодрости, вдохновляют и помогают отвлечься от рутины», — рассказала педагог-психолог.

Также Паршина добавила, что выставки и экскурсии помогают найти единомышленников.

«Такой досуг повышает уровень личного благополучия – напоминает, что жизнь состоит не только из обязанностей, но и из радости и новых впечатлений», — заявила она.

Паршина подчеркнула, что благодаря живому общению городские проекты сильно помогают молодежи, становясь альтернативой скроллингу в социальных сетях.