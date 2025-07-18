В России упали продажи одного вида кофе

«Нильсен»: за прошедший год продажи растворимого кофе в РФ упали почти на 5 %

За прошедший год в России почти на 5 % сократились продажи растворимого кофе. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитической компании «Нильсен».

«Натуральные продажи растворимого формата в рознице с июня 2024 года по май 2025 года сократились на 4,9% к предыдущим 12 месяцам», — говорится в публикации.

При этом продажи кофе в дрип-пакетах увеличились в 2,2 раза, продажи кофе в зернах выросли на 11,5%, в капсулах — на 7%. Доля растворимого кофе на данный момент составляет 58,2%.

Аналитики объяснили такую тенденцию ростом интереса к культуре кофе: россияне стали обращать внимание на вкус, качество и происхождение зерен.

До этого врач-нарколог Даниил Петров рассказал «Газете.Ru», что при регулярном и частом употреблении кофе стимулирующее действие кофеина ослабевает и может приводить к обратному эффекту: расслаблению, сонливости, снижению тонуса.

Ранее врач рассказал, какой тип кофе нельзя пить за завтраком.