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Названы два вида грибов, содержащие максимальное количество витаминов

Биотехнолог Куликов: максимально богаты витаминами белые грибы и вешенки

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Freepik.com

Грибы представляют собой продукт, имеющий массу полезных свойств для организма. Большинство грибов содержат в своем составе клетчатку, которая улучшает пищеварение за счет усиления перистальтики кишечника, снижает уровень глюкозы в крови, способна адсорбировать и выводить из организма токсины и ксенобиотики, регулирует количество полезных и вредных микроорганизмов в толстом кишечнике, не давая последним накапливаться, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«Также грибы являются источником витамина D, необходимого для регуляции обмена кальция и фосфора в организме человека и влияющего на иммунитет. Для жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витамина D», — объяснил он.

По словам Куликова, грибы содержат витамины группы В: В2 (рибофлавин) — так называемый «витамин красоты», который участвует в регуляции нервной и репродуктивной системы, и В3 (ниацин) — витамин, положительно влияющий на сердечно-сосудистую систему. К активным свойствам ниацина можно отнести расширение сосудов и снижение уровня холестерина низкой плотности. Максимально богаты витаминами белые грибы и вешенки.

«Мало кто знает, но грибы содержат в своем составе и пребиотики, благотворно влияющие на работу кишечника. Также в их составе есть микроэлементы: калий, медь, селен. Они помогают поддерживать работу сердца, выработку коллагена, образование энергии в митохондриях, участвуют в работе иммунной и мочевыделительной систем. Селен к тому же является прекрасным антиоксидантом, помогает клеткам восстанавливаться и замедляет процессы старения. И, наконец, грибы богаты белком, необходимым для построения всех клеточных структур нашего организма. Однако усвояемость белка невысокая — от 20 до 40%», — резюмировал он.

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