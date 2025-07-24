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Для россиян проложили маршруты в окрестностях озера Джека Лондона

На Колыме проложили три экологические тропы в окрестностях озера Джека Лондона
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Vladimir Kogan Michael/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники заповедника «Магаданский» проложили три экологические тропы в районе озера Джека Лондона. Об этом сообщил РИА Новости директор заповедника Юрий Чекалдин.

Озеро Джека Лондона расположено в верховьях реки Колымы, в Ягоднинском районе Магаданской области. Эта территория входит в кластер национального парка «Черский» имени А. В. Андреева и пользуется большой популярностью среди туристов из разных регионов России.

«Мы планировали две тропы организовать, но ребята хорошо поработали, организовали три экологические тропы», — рассказал Чекалдин.

В процессе работы вместе с сотрудниками заповедника участвовали ученые-ботаники, которые исследовали окрестности озера на наличие редких растений, занесенных в Красную книгу.

В этом районе обнаружено около 130 видов лишайников, из которых два — краснокнижные. Один из них — лишайник Мэйсонхэйлея Ричардсона, редкий горно-тундровый вид, распространенный в России лишь на Дальнем Востоке: Камчатке, Чукотке и Магаданской области. Основными угрозами для этого вида являются лесные пожары и горнодобывающая деятельность.

Также ученые планируют проводить разъяснительную работу с туристами об уникальных растениях региона, а на тропах установят информационные стенды и предупреждающие знаки.

Ранее сообщалось, что в Якутии растет популяция бизонов.

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