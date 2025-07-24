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С площади 1905 года навсегда убрали парковку

Вместо парковки в центре Екатеринбурга открыли фестивальную площадку
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Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге на площади 1905 года завершилась подготовка площадки фестиваля «Лето на площади». Об этом сообщает E1.ru.

В публикации отмечается, что для проведения фестиваля в начале июля с площади навсегда убрали парковку, а территорию огородили.

По словам мэра города Алексея Орлова, 70-80% жителей Екатеринбурга проголосовали за то, чтобы парковки не было. Он утверждает, что люди довольны новым пространством, им комфортно там находиться.

Как отметили в мэрии, конструкции на площади легко монтируются, поэтому ее можно быстро подготовить для музыкальных и спортивных событий, выставок и фестивалей.

До этого сообщалось, что в столице 3 августа впервые пройдет международный фестиваль «Московские экстремальные игры». Фестиваль пройдет на стадионе «РЖД Арена» в рамках проекта «Лето в Москве».

Организаторы фестиваля рассказали, что зрители смогут увидеть участников и победителей Олимпийских игр — 2024 в Париже, профессиональных райдеров, многократных призеров всемирных экстремальных игр и других членов различных экстрим-шоу.

Ранее российские нефтяники приняли участие в корпоративном творческом фестивале.

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