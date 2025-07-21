Российские нефтяники приняли участие в корпоративном творческом фестивале

«Роснефть» провела в Москве финал корпоративного творческого фестиваля «Энергия талантов». В нем приняли участие сотрудники 44 предприятий компании со всей страны, на отборочный этап поступило свыше семи тыс. заявок, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Как уточнили в компании, финалисты в течение двух дней последовательно участвовали в различных состязаниях, в том числе играли на музыкальных инструментах и танцевали. Победителей в шести номинациях назвало жюри, в двух номинациях голосование прошло онлайн.

В «Роснефти» добавили, что творческие мероприятия для работников компания проводит уже более 14 лет. Также, по сообщению пресс-службы, она оказывает поддержку различным проектам, направленным на возрождение и сохранение духовных и национальных ценностей России.