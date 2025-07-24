Более 40 туристов эвакуировали из зоны ЧС в Кабардино-Балкарии

Туристов эвакуировали из зоны ЧС в Кабардино-Балкарии, где сошел сель

Более 40 туристов из Калуги, оказавшихся в зоне ЧС в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел селевой поток, эвакуировали в безопасное место. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районную администрацию.

Там подчеркнули, что была эвакуирована группа из 44 человек, в том числе 38 детей и 6 взрослых, которая находилась в учебно-методическом центре «Эльбрус» в Тырныаузе, где был обустроен пункт временного размещения.

В публикации отмечается, что туристов обеспечили всем необходимым, им также предоставят транспорт для возвращения домой.

22 июля в связи с произошедшим сходом селя в городе Тырныаузе, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в районе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

До этого сообщалось, что селевая масса сошла по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в городе Тырныаузе Эльбрусского района, повредив при этом мост. Водителям рекомендовано пользоваться объездной дорогой.

Ранее в Кабардино-Балкарии из-за селя закрылось движение по дороге в Эльбрусском районе.