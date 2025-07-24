Развеян миф о пользе читмилов при похудении

Понятие «читмил» пришло из профессионального бодибилдинга. В традиционном понимании читмил представляет собой заранее запланированный прием пищи с временным отклонением от рациона, рассчитанного на снижение веса. Следует понимать, что с точки зрения физиологии и диетологии этот подход не является универсально полезным и не имеет отношения к принципам здорового питания, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Стрельникова, врач спортивной медицины и ЛФК, врач-диетолог, нутрициолог и эксперт XFIT.

«Существует распространенное мнение, что читмил способен «ускорить метаболизм» или «разогнать обмен веществ», особенно если человек длительное время находился в дефиците калорий. Однако с научной точки зрения подобные утверждения не имеют убедительных доказательств. Резкие колебания в потреблении калорий могут восприниматься организмом как стресс, особенно после длительного ограничения, в ходе которого страдает не только энергетический баланс, но и поступление важных питательных веществ», — объяснила она.

Если после продолжительной диеты организм получает резкий избыток калорий, особенно из источников с низкой питательной ценностью (фастфуд, рафинированные сладости, переработанные продукты), это может активизировать не «метаболизм», а наоборот — механизмы накопления жира.

«Это защитная реакция: организм стремится восполнить запасы на случай повторного дефицита. В этом контексте читмил скорее мешает снижению массы тела, чем способствует ему», — добавила эксперт.

Тем не менее при грамотном подходе читмил может быть использован в питании для профессиональных бодибилдеров в индивидуальном порядке. В таких случаях рекомендуется выбирать блюда с сохранением пищевой ценности (крупы, паста из твердых сортов пшеницы, красная рыба, растительные масла) и соблюдать умеренность в порциях.

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