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В Петербурге мужчина не выжил после попытки помочиться на трансформаторную будку

В Петербурге мужчину ударило током, когда он помочился на трансформаторную будку
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Невском районе Петербурга мужчина получил серьезные ожоги после того, как его ударило током на улице. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МВД города.

Инцидент произошел на проспекте Обуховской Обороны. По предварительной информации, 36-летний мужчина справил нужду на трансформаторную будку, затем его ударило током.
Известно, что пострадавший получил ожоги, поражены оказались почти все участки кожи. У него также диагностировали шоковое состояние. Спасти мужчину не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Подобный случай до этого произошел в Свердловской области, где 15-летний подросток забрался на крышу трансформаторной будки. Там его ударило током, пострадавший не выжил.

Школьника заметила продавщица магазина рядом и рассказала обо всем родственникам юноши.

Ранее школьник из Петрозаводска потерял ногу после того, как его поразило током.

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