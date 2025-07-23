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В Петербурге девочка ушла на дно пруда и не смогла выбраться самостоятельно

В Петербурге спасатели помогли девятилетней девочке выбраться из пруда
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Pixabay

В Петербурге девятилетняя девочка окунулась в пруд и не выбралась из него без помощи взрослых. Об этом сообщает управление МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел на Ольгинском пруду. Мать потеряла купавшегося ребенка из виду и обратилась к спасателям.

Специалисты достали девочку из воды, ей понадобились реанимационные мероприятия. По данным местных СМИ, школьница уже какое-то время пробыла под водой и не дышала.

После оказания необходимой помощи пострадавшую госпитализировали.

Подобный случай до этого произошел в Ленобласти, на Медном озере. 13-летняя девочка находилась в воде вместе со знакомыми, но в какой-то момент почувствовала слабость и пошла ко дну.

Только спустя около пяти минут ее заметили незнакомцы и вытащили на берег. У ребенка диагностировали гипотермию, его отправили в районную больницу, где в реанимации оказали всю необходимую помощь.

Ранее мужчина бросился спасать 12-летнюю родственницу в воду и не выжил.

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