Россиянка потеряла 1,8 млн рублей, поверив в обвинение о финансировании недругов

В Йошкар-Оле 70-летняя женщина поверила в обвинение о финансировании недружественного государства и потеряла сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Пожилой женщине пришло сообщение от якобы коллеги, предупредившего о попытке перевода денег с ее счета в «недружественную страну». Затем с пенсионеркой связался неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур, который обвинил ее в финансировании иностранного государства и предложил «спасти» сбережения.

Мошенник убедил пенсионерку снять все деньги со счетов, сложить их в коробку и передать прибывшему к ее дому «коллеге», который якобы должен был отвезти средства на «безопасный счет» в Казань. Женщина выполнила эти требования, после чего злоумышленники скрылись с деньгами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

Ранее московский пенсионер поверил в утечку данных и отдал мошенникам 35 млн рублей.