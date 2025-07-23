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Московский пенсионер поверил в утечку данных и отдал мошенникам 35 млн рублей

В Москве пенсионер лишился 35 млн рублей, поверив в утечку данных
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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве 77-летний местный житель поверил в утечку данных и отдал аферистам почти 35 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось с того, что пенсионер получил звонок от афериста, представившегося сотрудником его бывшего места работы. Затем уже другой злоумышленник связался с ним от имени якобы сотрудника правоохранительных органов. Преступники убедили пожилого мужчину, что его персональные данные оказались в руках недоброжелателей, и для защиты сбережений необходимо перевести все деньги на «безопасный счет».

Поддавшись на уговоры, пенсионер снял все средства со счетов, собрал домашние накопления в рублях и валюте, после чего передал крупную сумму курьерам, которые якобы должны были зачислить деньги на «безопасный счет». Вместо этого преступники похитили у него 34,9 млн рублей.

Тверская межрайонная прокуратура взяла на особый контроль расследование этого преступления. Следственные органы устанавливают лиц, причастных к мошеннической схеме.

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