Пьяный мужчина приставал к девочкам 12 и 2 лет на улице

В Астане мужчину задержали за домогательства в отношении сестер 12 и 2 лет

В Казахстане полиция выясняет обстоятельства инцидента с домогательствами в отношении девочек в возрасте 12 и двух лет. Об этом сообщает Nur.kz.

Инцидент произошел в Астане. Как сообщает издание со ссылкой на волонтеров, дети отправились в магазин. Когда сестры возвращались домой, к ним стал приставать, предположительно, пьяный мужчина. Он стал целовать их, и, когда старшая дала отпор, повалил на землю.

В результате пострадавшие смогли вырваться и убежать. Заметив это, незнакомец стал громко ругаться и хотел скрыться с места, но его заметили соседи и задержали до приезда полиции.

На данный момент полицейские проводят проверку. В рамках мероприятий они проверяют записи с камер видеонаблюдения и проводят необходимые экспертизы. Подозреваемый тем временем находится в спецприемнике.

До этого в Омске пассажир автобуса приставал к 16-летней школьнице. Он зашел на одной из остановок, и, став около подростка, принялся тереться о него. Когда девушка сделала замечание, мужчина сел позади.

Ранее в Новосибирске иностранец ударил несовершеннолетнюю за отказ познакомиться.