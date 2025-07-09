В Ленобласти поймали подростков-зацеперов, катавшихся на пригородной электричке

В Ленинградской области правоохранители задержали четверых несовершеннолетних зацеперов благодаря бдительности работника железной дороги. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Работник обратил внимание на подростков, которые ехали с внешней стороны хвостового вагона электропоезда сообщением Санкт-Петербург - Калище. Полицейские оперативно установили личности нарушителей: ими оказались трое 15-летних и 16-летний житель города Ломоносов.

«По данным транспортной полиции, подростки зацепились за хвостовой вагон электрички и проехали одну станцию от Университетской до Ораниенбаума-1. Как пояснили молодые люди, на экстремальную поездку их подтолкнуло видео из интернета», — говорится в сообщении.

С подростками провели профилактическую беседу, их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей. На старшего из тинейджеров также составили административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте» КоАП РФ.

Ранее в Екатеринбурге подростки-зацеперы использовали противогазы, чтобы кататься на трамваях.