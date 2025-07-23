В Ростовской области два города лишились воды из-за аварии на водоводе

В городах Зверево, Гуково и поселках Красносулинского района Ростовской области временно прекращено водоснабжение после аварии на насосной станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

«Из-за аварийного отключения электроэнергии (в результате грозы) остановлена работа насосных станций Гуково-Гундоровского водовода. Временно прекращена подача воды в Гуково, Зверево, поселки Красносулинского района», — написала министр.

Сообщается, что специалисты «Россети-юг» уже приступили к устранению повреждений на объекте. По возобновлении электроснабжения и заполнении резервуаров насосных станций будет восстановлена подача воды.

По словам Пшеничной, в настоящий момент организован подвоз воды по заявкам жителей.

До этого временное отключение водоснабжения произошло в Мелитополе в Запорожской области в результате повреждения линий электропередачи (ЛЭП) после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что без водоснабжения остались жители не только населенных пунктов в городском округе Мелитополь, но и ряда муниципальных округов.

Ранее жителям Самары объяснили отключения воды «испытаниями».