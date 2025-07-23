В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружены новые выбросы мазута

В Темрюкском районе обнаружены сгустки мазута размером от 3 до 10 см

Во время мониторинга береговой полосы в Темрюкском районе Краснодарского края были обнаружены новые выбросы мазута — сгустки размером от 3 до 10 сантиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Протяженность выбросов в районе поселка Волна составляет около 1 км, а в районе поселка Артющенко — порядка 3-4 км.

Уборка началась вечером 22 июля и продолжилась утром 23-го. В ней участвуют более 90 человек и 13 единиц техники. Среди их числе — сотрудники МЧС России, администрации Темрюкского района, сельских поселений, муниципальной аварийно-спасательной службы и Кубань-СПАС, а также волонтеры.

23 июля «Интерфакс» сообщал, что из затонувшего танкера «Волгонефть-212» все еще продолжают поступать нефтепродукты в Черное море.

В этот же день во время судебного заседания в Арбитражном суде Краснодарского края представитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора заявила, что собственник танкера «Волгонефть-212»‎ — компания «Каматрансойл» — бездействует в ходе ликвидации последствий ЧС.

Ранее ученые рассказали о последствиях разлива мазута в Черном море.