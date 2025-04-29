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Мексиканец искупался в море после нанесения татуировки и оказался в реанимации

Unilad: мексиканец искупался в море со свежей тату и попал в реанимацию
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Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Мексики искупался в море после нанесения татуировки и оказался в реанимации, пишет Unilad.

Пациент, имя которого не разглашается, купался в Мексиканском заливе всего через пять дней после посещения тату-салона. На его теле была свежая татуировка с изображением распятия и молящихся рук. По рекомендациям мастеров, заживление должно было занять минимум две недели, однако мужчина решил поплавать раньше времени.

После контакта с соленой водой у мужчины началась высокая температура, озноб и сыпь вокруг татуировки. Вскоре его состояние резко ухудшилось, и он был госпитализирован с диагнозом септический шок, вызванный редкой, но крайне агрессивной формой бактерии Vibrio vulnificus.

Это заболевание особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями печени. Как сообщается, у пострадавшего был диагностирован цирроз печени, что сделало его более восприимчивым к инфекции. Врачи подчеркнули, что свежая татуировка представляет собой открытую рану, которая особенно уязвима перед болезнетворными микроорганизмами, содержащимися в природных водоемах, особенно в теплых морских водах.

Пациента перевели в реанимацию и подключили к системе жизнеобеспечения, но врачам так и не удалось его спасти, несмотря на все их усилия.

Ранее ученые научились делать татуировки на живых тихоходках.

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