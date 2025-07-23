«Приятно было»: пострадавшая обрадовалась задержанию мужчины, пнувшего ее за отказ знакомиться

Жительница Москвы Наргиса, которую пнул мужчина на Киевском вокзале за отказ познакомиться, заявила «Газете.Ru», что ей не нужны его извинения. По словам девушки, ей было «приятно услышать», что нападавшего задержали, однако она до сих пор находится в разбитом эмоциональном состоянии из-за хейта в соцсетях.

«Пока еще идет следствие. Его задержали, я об этом знаю. Мне приятно было услышать сегодня утром эту новость. Следователь мне сказал, что я могу лишь прийти посмотреть видеоматериалы, где есть доказательство, что он меня пинает, и больше пока никаких новостей. Мое самочувствие, честно, не очень, эмоционально вся разбита. То, что свалился на меня такой хейт в соцсетях, конечно, немножко настораживает. Страшно, что нас окружает так много людей, которые поддерживают насилие и для кого это просто пустяк. Нет, конечно (не извинился. — «Газета.Ru»). Мне его извинения точно не нужны, я лишний раз даже видеть его не хочу физиономию», — сказала она.

Нападение на девушку произошло 19 июля. Как Наргиса рассказывала «Газете.Ru», мужчина пнул ее в поясницу в людном месте около ТЦ «Европейский», когда она несколько раз ответила ему отказом на предложение познакомиться. После этого нападавший попытался убежать, когда девушка начала снимать его на камеру.

Пострадавшая отмечала, что мужчина изначально показался ей странным и агрессивным, поэтому она пыталась поскорее от него уйти. По ее предположению, пинок был каким-то «заданием», поскольку полицейские и подписчики рассказали ей, что это не первый случай насилия над девушками за отказ познакомиться.

23 июля стало известно, что Дорогомиловский районный суд Москвы признал нападавшего виновным по статье о мелком хулиганстве и арестовал его на 15 суток.

В конце июня появились сообщения о массовых домогательствах в отношении девушек на улицах Москвы. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали. Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что некий «гуру соблазнения» организовал флешмоб, требуя от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе.

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