Мошенники открыли поддельный филиал банка и 10 дней обманывали людей

В Индии мошенники создали поддельный филиал Государственного банка и проработали в нем 10 дней, обманывая людей, пишет Oddity Central.

В Индии мошенники на протяжении 10 дней управляли фальшивым отделением Государственного банка Индии в деревне Чхапора, обманывая местных жителей, которые платили за обещания стабильной работы.

Как рассказали жители деревни, сотрудники «банка» брали с них взносы, обещая якобы, что за эти деньги помогут людям найти хорошие вакансии в банковской сфере. Таким образом мошенники собрали около $14 тысяч. Подозрения у населения начались, когда у преступников не оказалось при себе удостоверений работников.

«Я отчаянно нуждался в работе, нашел деньги, одолжив их у друзей», — рассказал один из потерпевших.

Кроме того, люди не могли выполнять простые банковские операции в этом отделении, а мошенники аргументировали это «сбоем серверов». В полиции заявили, что в итоге поддельное отделение было закрыто, а все виновные арестованы.

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