Россиян предупредили о мошеннической схеме с доставкой цветов

Мошенники в последнее время проявляют особый интерес к схеме обмана с доставкой цветов. Об этом в беседе с RT рассказал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.

По словам замдиректора, злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах, представляясь сотрудниками служб доставки. Они сообщают о якобы заказанном букете, уточняют адрес и время доставки, а затем просят получателя назвать код из СМС для подтверждения. На самом деле этот код позволяет получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

Воронин подчеркнул, что настоящие сотрудники служб доставки никогда не просят сообщать коды подтверждения. Он призвал граждан быть бдительными и сразу прекращать общение при поступлении таких запросов. Особую опасность представляет психологический прием, основанный на интересе людей к неожиданным подаркам.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники обманывают абитуриентов.