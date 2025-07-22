На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о мошеннической схеме с доставкой цветов

RT: в НТИ предупредили о мошеннической схеме с доставкой цветов
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в последнее время проявляют особый интерес к схеме обмана с доставкой цветов. Об этом в беседе с RT рассказал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.

По словам замдиректора, злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах, представляясь сотрудниками служб доставки. Они сообщают о якобы заказанном букете, уточняют адрес и время доставки, а затем просят получателя назвать код из СМС для подтверждения. На самом деле этот код позволяет получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

Воронин подчеркнул, что настоящие сотрудники служб доставки никогда не просят сообщать коды подтверждения. Он призвал граждан быть бдительными и сразу прекращать общение при поступлении таких запросов. Особую опасность представляет психологический прием, основанный на интересе людей к неожиданным подаркам.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники обманывают абитуриентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами