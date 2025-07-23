В Австрии украинская школьница забеременела от приютившего ее семью 73-летнего мужчины

73-летнего жителя Австрии приговорили к тюремному сроку за сексуальное насилие над 13-летней украинкой. Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

По данным издания, мужчина помог семье, состоящей из матери и троих детей, уехать из Украины в Австрию в 2022 году. Он также обеспечил их жильем.

В 2024 году пожилой мужчина стал приставать к в тот момент 13-летней девочке, и та якобы ответила ему. После этого местный житель насиловал ее практически каждый день.

Спустя некоторое время ребенок забеременел, но мать убедила пострадавшую сделать аборт, несмотря на желание девочки выносить плод.

В конце декабря 2024 года 73-летнего мужчину арестовали. Вплоть до этого дня он совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Сам фигурант отрицал все обвинения, так как якобы бесплоден, но экспертиза не подтвердила эту информацию. Он предположил, что у матери девочки просто есть корыстный интерес.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее мать продала 12-летнюю дочь на ночь мужчине за наличные деньги и наркотики.