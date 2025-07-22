Мать продала 12-летнюю дочь на ночь мужчине за наличные деньги и наркотики

В Пенсильвании мать ради наркотиков привезла дочь в мотель для изнасилования

В Пенсильвании мать позволила 32-летнему мужчине провести ночь с ее 12-летней дочерью за плату. Об этом сообщает NBC.

Житель Аллентауна Джошуа Микки Мартел надругался над ребенком в ночь с 23 на 24 апреля 2024 года. В полицию обратилась сама девочка. Она заявила, что мать привезла их с сестрами и братьями в мотель, где получила от мужчины деньги и наркотики.

Затем пострадавшая осталась одна в номере с Мартелом, который ночью подвергал ее сексуальному и физическому насилию. Она пыталась сбежать, но мужчина не позволял.

Известно, что спустя месяц после надругательства над 12-летним ребенком Мартела обнаружили в номере мотеля с 13-летней девочкой. Ее фигурант забрал из школы на арендованном автомобиле и привез в гостиницу, где изнасиловал.

В обоих случаях мужчина признал себя виновным. Суд приговорил его к тюремному заключению, подать прошение об УДО он сможет только через 21 год.

Мать 12-летней пострадавшей также будут судить. Ее обвиняют в сговоре с целью изнасилования ребенка и эксплуатации ребенка.

Ранее в Индии учительницу обвинили в сексуальном насилии над учеником.