На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать продала 12-летнюю дочь на ночь мужчине за наличные деньги и наркотики

В Пенсильвании мать ради наркотиков привезла дочь в мотель для изнасилования
true
true
true
close
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Пенсильвании мать позволила 32-летнему мужчине провести ночь с ее 12-летней дочерью за плату. Об этом сообщает NBC.

Житель Аллентауна Джошуа Микки Мартел надругался над ребенком в ночь с 23 на 24 апреля 2024 года. В полицию обратилась сама девочка. Она заявила, что мать привезла их с сестрами и братьями в мотель, где получила от мужчины деньги и наркотики.

Затем пострадавшая осталась одна в номере с Мартелом, который ночью подвергал ее сексуальному и физическому насилию. Она пыталась сбежать, но мужчина не позволял.

Известно, что спустя месяц после надругательства над 12-летним ребенком Мартела обнаружили в номере мотеля с 13-летней девочкой. Ее фигурант забрал из школы на арендованном автомобиле и привез в гостиницу, где изнасиловал.

В обоих случаях мужчина признал себя виновным. Суд приговорил его к тюремному заключению, подать прошение об УДО он сможет только через 21 год.

Мать 12-летней пострадавшей также будут судить. Ее обвиняют в сговоре с целью изнасилования ребенка и эксплуатации ребенка.

Ранее в Индии учительницу обвинили в сексуальном насилии над учеником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами