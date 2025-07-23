В Ингушетии отец грубо схватил младенца и окунул его в горную реку

Отца из Ингушетии уличили в создании риска для жизни младенца

В Ингушетии проверят мужчину, который искупал ребенка в горной реке. Об этом сообщает «Сапа Кавказ» со ссылкой на детского омбудсмена республики Заремы Чахкиевой.

Недавно в сети появился ролик, который возмутил зрителей. На видео мужчина держит младенца за ногу и проносит его над горной рекой, а затем окунает в воду.

«При этом, переходя реку по скользким камням, отец, удерживая ребенка за одну ногу, теряет равновесие и едва не падает», — отметила Чахкиева.

Пользователи решили, что отец подверг жизнь ребенка опасности и обратились к омбудсмену, требуя привлечь мужчину к ответственности. Чахкиева пообещала провести личную беседу с родителями ребенка и оценить ситуацию в семье.

Проверкой по факту инцидента также займется инспекция по делам несовершеннолетних.

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