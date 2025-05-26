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Пьяный россиянин пять раз уронил коляску с ребенком и попал на видео

В Липецкой области пьяный мужчина пять раз уронил коляску с ребенком

В Липецкой области мужчина в неадекватном состоянии пять раз уронил коляску с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецкач».

Инцидент произошел в городе Лебедяни. Отец ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пять раз уронил коляску с младенцем. Его действия создали угрозу жизни и здоровью ребенка.

В результате происшествия ребенок был доставлен в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. Следователи по факту случившегося организовали доследственную проверку. В рамках мероприятий стражи порядка дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

До этого пьяный мужчина уронил ребенка вниз головой на асфальт в Петербурге. Ребенок начал громко кричать после удара, однако никто из компании не вызвал скорую помощь.

Ранее молодой отец уснул на одномесячной дочери и задавил ее своим весом.

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