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Россияне ответили, как жара влияет на их продуктивность

Kalashnikov: 46% россиян быстрее устают из-за жары
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиян (46%) признались, что они быстрее устают и не могут сосредоточиться на рабочих задачах из-за жары. Это показало исследование экспертов бренда климатической техники Kalashnikov, результаты которого есть в распоряжении Life.

9% сообщили, что из-за этого часто прокрастинируют, 23% — чаще раздражаются без видимых причин и теряют мотивацию, 8% — сталкиваются с плохим настроением. 16% также ответили, что чувствуют агрессивность и раздражительность со стороны коллег. 37% опрошенных заявили, что сохраняют продуктивность летом с помощью кондиционера.

«Кондиционер в офисе должен поддерживать комфортную температуру воздуха и не мешать работе шумом, сквозняками. Хорошо подходят инверторные модели — они поддерживают заданную температуру, поэтому сотрудники не отвлекаются на споры «то жарко, то холодно», — рассказал коммерческий директор Kalashnikov Сергей Исюк.

Главный врач клиники IQ Plastique, к. м. н., доцент Святослав Стрелин до этого рассказал «Газете.Ru», что кабачки и огурцы стоит внедрить в свой рацион в жару. Стрелин напомнил, что ежедневно необходимо употреблять 2–3 литра воды, если нет ограничений от врача. Он призвал отказаться от газированных напитков и алкоголя, так как они могут способствовать обезвоживанию.

Ранее врач рассказала, как диабетикам следить за здоровьем в жару.

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