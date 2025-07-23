Врач рассказала, как диабетикам следить за здоровьем в жару

Жаркая погода может влиять на уровень глюкозы, поэтому людям с сахарным диабетом важно следить за уровнем сахара. Об этом kp.ru рассказала директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины, Заслуженный врач РФ, академик Наталья Мокрышева.

«С одной стороны, высокая температура ускоряет всасывание инсулина, что повышает риск гипогликемии (падения уровня сахара в крови — Прим. ред). С другой — обезвоживание и стрессовый выброс гормонов (кортизола, адреналина) могут провоцировать гипергликемию (повышение уровня сахара в крови. — Прим. ред.)», — уточнила врач.

В связи с этим она посоветовала чаще измерять сахар в крови, особенно при смене активности (прогулки, работа по дому) или питьевого режима. Если появились сигналы обезвоживания, например, сухость во рту или головокружение, важно прекратить любую активность, выпить прохладную воду и измерить уровень сахара в крови. Если он низкий, важно принять быстрые углеводы, если высокий — пить воду и несладкие напитки, заключила Мокрышева.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что черешня содержит в себе витамин С и антиоксиданты, что позволяет нейтрализовать свободные радикалы, которые повышают риск развития преждевременного старения и хронических заболеваний, включая атеросклероз и сахарный диабет.

Ранее врач объяснила, как диабетикам есть фрукты и ягоды без риска для здоровья.