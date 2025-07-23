В Госдуме предложили спортсменам-трансгендерам соревноваться между собой

Президент США Дональд Трамп осознал, что трансгендеры на спортивных соревнованиях — это плохая тенденция, и попытается первым закрыть этот ящик Пандоры. В других странах были единичные случаи участия, а в Америке это стало приобретать «неприятный характер», заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Нарушаются права женщин — это ненормально. Смешивать соревнования мужчин, женщин и трансгендеров ни в коем случае нельзя. Я как раз за то, чтобы у них был отдельный формат — чтобы они соревновались не с женщинами, а между собой. И если они считают, что их уже много, и им необходимо это соревнование — пусть они так и соревнуются. Трамп видит, что в Америке это течение начало приобретать более массовый характер», — сказала депутат.

Журова подчеркнула, что другие страны не будут объявлять бойкот на Олимпийских играх тем, за кого участвуют трансгендеры. По ее словам, транс-переход стал «лазейкой» для участие в играх.

«Есть моменты, когда [мужчина] стал себя считать женщиной, а потом, как на Олимпиаде выступил, перестал себя считать женщиной. Это лазейка. Среди мужчин ты прорваться не мог никак, шансов у тебя не было. И человеку настолько хотелось попасть на олимпийские игры, что ему все равно — хоть, змейкой, хоть уточкой — лишь бы туда попасть. Решили, что через женский формат это будет сделать возможно. При этом не обязательно становиться супер-трансгендером, можно и объявить себя таковым», — сказала она.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Организация направила спортивным федерациям предупреждение, чтобы подписанный в феврале 2025 года указ Трампа, который не допускает мужчин в женский спорт, соблюдался.

В 2024 году на Олимпийских играх в Париже спортсменка из Алжира Иман Хелиф в 1/8 финала, в боксерском поединке разбила со второго удара нос итальянке Анжеле Карини. Та сдалась на 46-ой секунде боя. Хелиф подозревают в трансгендерности: в ее анализах был обнаружен мужской набор хромосом. Международный Олимпийский Комитет все же допустил Хелиф к соревнованиям среди женщин.

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