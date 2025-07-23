На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили спортсменам-трансгендерам соревноваться между собой

Депутат Журова: участие спортсменов-трансгендеров в соревнованиях нарушает права женщин
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп осознал, что трансгендеры на спортивных соревнованиях — это плохая тенденция, и попытается первым закрыть этот ящик Пандоры. В других странах были единичные случаи участия, а в Америке это стало приобретать «неприятный характер», заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Нарушаются права женщин — это ненормально. Смешивать соревнования мужчин, женщин и трансгендеров ни в коем случае нельзя. Я как раз за то, чтобы у них был отдельный формат — чтобы они соревновались не с женщинами, а между собой. И если они считают, что их уже много, и им необходимо это соревнование — пусть они так и соревнуются. Трамп видит, что в Америке это течение начало приобретать более массовый характер», — сказала депутат.

Журова подчеркнула, что другие страны не будут объявлять бойкот на Олимпийских играх тем, за кого участвуют трансгендеры. По ее словам, транс-переход стал «лазейкой» для участие в играх.

«Есть моменты, когда [мужчина] стал себя считать женщиной, а потом, как на Олимпиаде выступил, перестал себя считать женщиной. Это лазейка. Среди мужчин ты прорваться не мог никак, шансов у тебя не было. И человеку настолько хотелось попасть на олимпийские игры, что ему все равно — хоть, змейкой, хоть уточкой — лишь бы туда попасть. Решили, что через женский формат это будет сделать возможно. При этом не обязательно становиться супер-трансгендером, можно и объявить себя таковым», — сказала она.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Организация направила спортивным федерациям предупреждение, чтобы подписанный в феврале 2025 года указ Трампа, который не допускает мужчин в женский спорт, соблюдался.

В 2024 году на Олимпийских играх в Париже спортсменка из Алжира Иман Хелиф в 1/8 финала, в боксерском поединке разбила со второго удара нос итальянке Анжеле Карини. Та сдалась на 46-ой секунде боя. Хелиф подозревают в трансгендерности: в ее анализах был обнаружен мужской набор хромосом. Международный Олимпийский Комитет все же допустил Хелиф к соревнованиям среди женщин.

Ранее врач объяснил, чем опасны самостоятельные тренировки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами