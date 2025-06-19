Женщина украла на работе $260 тысяч, чтобы покупать мужу наркотики

Британка украла на работе $260 тысяч, чтобы покупать мужу наркотики, пишет Daily Mail.

Рейчел Уилсон, работавшая главной кассиршей компании в течение 16 лет, использовала свое доверительное положение для организации мошеннической схемы. Она оформляла поддельные платежи на общую сумму свыше $260 тысяч, выдавая их за выплаты внешним консультантам, а также фальсифицировала чеки, якобы предназначенные на офисные нужды.

Суду стало известно, что женщина начала присваивать средства еще в апреле 2020 года. Обман раскрылся в августе 2024 года, когда коллега, временно замещавший ее во время отпуска, заметил несоответствия в финансовой отчетности. После внутреннего расследования Уилсон призналась в совершенном, а затем дала полные показания полиции, объяснив, что действовала из отчаяния, пытаясь финансировать зависимость своего мужа от наркотиков.

На судебном процессе в Ливерпульском королевском суде защитник Уилсон заявил о ее раскаянии, отсутствии судимостей и том, что деньги не были потрачены на роскошную жизнь. Также было отмечено, что женщина прошла курс когнитивно-поведенческой терапии и лечила тревожные расстройства и депрессию.

Однако судья Марк Эйнсуорт подчеркнул, что масштаб хищения и нарушение доверия требуют реального наказания. Он отметил, что хотя обстоятельства, в которых находилась Уилсон, были сложными, последствия ее действий серьезно повлияли на бизнес и невиновных людей, включая ее детей.

Рейчел Уилсон признала вину по одному эпизоду мошенничества с использованием служебного положения. В итоге суд приговорил британку к двум годам лишения свободы.

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