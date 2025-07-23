Дети бросили петарду в лицо мальчику на детской площадке в Петербурге

В Петербурге пятилетнему мальчику на детской площадке бросили петарду в лицо. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на детской площадке во Фрунзенском районе. Дети бросили петарду в лицо ребенку, и мальчик, держась за лицо и плача, побежал к матери, которая также находилась рядом.

По словам матери, за ее сыном подбежали еще две девочки, которые пытались убедить ее, что ребенок ударился сам, но женщина заметила в руках одной из них крупную хлопушку. Позже мать одной из девочек сообщила родительнице пострадавшего, что петарда принадлежала другому ребенку, чье местонахождение сейчас неизвестно.

Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. У него диагностировали ожог лица первой степени. Мать мальчика написала заявление в полицию. Следователи начали проверку по факту случившегося, прочие детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее подросток выстрелил петардой в лицо бездомному в Нижегородской области.