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Дети бросили петарду в лицо мальчику на детской площадке в Петербурге

78.ru: в Петербурге дети бросили в лицо мальчику петарду на детской площадке
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В Петербурге пятилетнему мальчику на детской площадке бросили петарду в лицо. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на детской площадке во Фрунзенском районе. Дети бросили петарду в лицо ребенку, и мальчик, держась за лицо и плача, побежал к матери, которая также находилась рядом.

По словам матери, за ее сыном подбежали еще две девочки, которые пытались убедить ее, что ребенок ударился сам, но женщина заметила в руках одной из них крупную хлопушку. Позже мать одной из девочек сообщила родительнице пострадавшего, что петарда принадлежала другому ребенку, чье местонахождение сейчас неизвестно.

Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. У него диагностировали ожог лица первой степени. Мать мальчика написала заявление в полицию. Следователи начали проверку по факту случившегося, прочие детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее подросток выстрелил петардой в лицо бездомному в Нижегородской области.

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