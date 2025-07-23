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Российский пенсионер выиграл 27 млн рублей благодаря вещему сну

Пенсионер из Сургута увидел вещий сон и разбогател на 27 млн рублей
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Пресс-служба «Столото»

Пенсионер из Сургута выиграл в лотерею почти 27 млн рублей, сообщает издание Neft.

Виктор Старцев работал нефтяником, а, выйдя на пенсию, стал регулярно играть в лотерею. Ежемесячно он покупал пару-тройку билетов, но не выигрывал значительных сумм.

Недавно мужчина увидел во сне комбинацию чисел, а когда проснулся отправился за новым билетом, будучи уверенным, что сон был вещим. Благодаря этому Виктору удалось выиграть суперприз — более 26, 8 млн рублей.

«Знал, какие числа отмечать, ведь увидел их накануне во сне. Когда пришло смс-сообщение о выигрыше, я даже не удивился, ведь был уверен в числах в билете, только не знал, какой будет размер приза», — признается счастливчик.

Пока мужчина не решил, куда потратить свой выигрыш.

Ранее мужчина купил сразу два выигрышных лотерейных билета и разбогател на $2 млн.

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