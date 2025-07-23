Японец около 10 лет жил с телом матери из-за социофобии

В Японии мужчина с социофобией скрывал тело матери, боясь сообщить о ее смерти

Японец годами жил с телом покойной матери, боясь сообщить о ее смерти из-за социофобии. Об этом сообщает SCMP.

Полиция арестовала 60-летнего Такехису Мияваки из города Кобе после того, как в квартире японца обнаружили тело его 95-летней матери, пролежавшее там около 10 лет.

В мае этого местный чиновник заметил Мияваки на улице и задал вопрос о самочувствии его матери, но тот уклонился от разговоров. Это вызвало подозрения, и служащий сообщил в полицию.

При обыске квартиры, заросшей мусором, в туалете нашли скелет. Мияваки признался, что понял, что его мать умерла, но не обращался в полицию и не выносил тело, объясняя это социофобией, из-за которой боялся контактировать с людьми.

ДНК-тест показал, что скелет принадлежит именно его матери, никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено. Сейчас полиция продолжает расследование.

Ранее в США благодаря бдительности соседей полицейские спасли младенца, который несколько дней провел рядом с телом умершей матери.